Торговля раскрашенными цыплятами пресечена в Ленинградской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Попытка выдать обычных кур за элитных подвела коммерсантов под статью.

Крашеные цыплята подвели под статью горе-коммерсантов из Ленинградской области. Чтобы побольше заработать, они взяли обычных птенцов, а потом выкрасили их чуть ли не во все цвета радуги!

Таким образом их попытались выдать за кур элитных и дорогих пород. Обман раскрыли после вмешательства ветеринарной службы. Документов, подтверждающих элитный статус, не оказалось.

Теперь возбуждено административное дело. Изъятых из продажи цыплят отправили на обследование, чтобы выявить возможные инфекционные заболевания.