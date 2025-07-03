Лучших юных игроков в гольф определили в Московской области

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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В открытом первенстве участвовали около 100 спортсменов

Лучших юных гольфистов определили в Подмосковье. Открытое первенство прошло в гольф-клубе «Пестово». На поле вышли почти 100 спортсменов от десяти до 18 лет.

Соревнования проходили в трех возрастных категориях. За победу боролись сильнейшие игроки из Москвы и Петербурга, Красноярского края, Свердловской, Московской и Ленинградской областей.

Участникам пришлось проявить все свое мастерство и выдержку. Ведь пока продолжалось первенство, погода испытывала игроков на прочность.

«Очень маленький разрыв между игроками, очень напряженная погода, большой сильный ветер», — отметил Артем Свергун, победитель первенства Московской области по гольфу.

«Было прям трудно играть. В какие-то моменты меня сносило… из-за ветра и дождя. Сегодня прям было тепло, относительно вчера, но тоже сильный ветер. Порывы были прям очень иногда непредсказуемые», — говорит Алиса Молоканова, победитель первенства Московской области по гольфу.

Погода не помешала спортсменке из Подмосковья завоевать «золото». Алиса Молоканова входит в мировой любительский рейтинг. В котором она сейчас — сильнейший юниор из нашей страны.