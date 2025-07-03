В Липецкой области из-за падения обломков дрона ВСУ на дом погибла пенсионерка

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Еще два человека получили ранения.

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на частный жилой дом в Липецкой области, в результате чего погибла женщина, а еще два человека были ранены. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Игоря Артамонова в Telegram-канале.

«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком районе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения», — отметил он.

По словам главы города, в настоящий момент пострадавшим оперативно оказывают необходимую помощь. Уточнялось, что жизням граждан сейчас ничего не угрожает. Артамонов выразил соболезнования родным погибшей.

Российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что обломки дрона боевиков ВСУ повредили стекла в доме на севере Таганрога.