Наступила микроосень: какие леса в Подмосковье полны грибов

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Эксперт напомнил о правилах тихой охоты.

После продолжительных дождей в подмосковных лесах появился большой запас грибов. Миколог Дмитрий Тихомиров в беседе с aif.ru поделился информацией о том, где и какие грибы можно собирать в данное время.

Новый сезон наступил в лесах

По словам эксперта, грибы активно растут во время дождливой и прохладной погоды. Он отметил, что именно сейчас леса Московской области особенно богаты грибами, причем больше всего их можно найти в районе Дмитрова и Можайска. Холодная погода, вызванная циклоном «Корнелиус», пришедшим с Атлантики, оказалась как нельзя кстати для такого неожиданного урожая.

С начала июня начали появляться сетчатые белые грибы, а также уже можно встретить еловые белые и рыжики, которые обычно появляются осенью, но начали расти в настоящий момент, что нехарактерно для текущего времени года.

Места скопления лисичек

Тем не менее на «тихой охоте» стоит быть осторожными: по словам миколога, большинство грибов в настоящее время оказываются червивыми, и это также связано с высокой влажностью. Личинки грибных комаров и червячки питаются грибами изнутри. Чаще всего несъедобными оказываются белые грибы, в отличие от подосиновиков и лисичек.

Интересно, что у лисичек есть свои «тайные места». Эксперт поделился информацией о том, что больше всего лисичек можно найти на востоке Московской области, в районе Орехово-Зуево, Рязани и Луховиц. С наступлением «микроосени» возможен также всплеск роста опят. Если упустить момент для сбора грибов, осенью их может больше не быть.

«Через две недели, может быть, даже больше будет грибов во многих районах Подмосковья. Потому что стоит вот такая странная погода, постоянные контрасты, осадки. Вот сейчас это отголоски похолодания двухнедельной давности и дождей», — отметил эксперт.

Следует помнить о правилах

Перед грибными выходными стоит вспомнить основные правила тихой охоты. Самое главное — вернувшись из леса, сразу почистить собранные грибы, независимо от усталости. Специалист объяснил, почему так важно быстро обрабатывать лесные находки.

Дело в том, что грибы не хранятся долго. Лисички — исключение. По словам Тихомирова, их плюс в том, что не червивые и могут храниться дольше. Лисички в состоянии пролежать неделю в холодильнике или погребе без заморозки.

«А все остальные грибы портятся быстро. И на следующий день у них уже вырабатываются токсичные соединения. Все-таки это во многом белок. И он быстро начинает разлагаться», — отметил эксперт.

Многие думают, что грибы следует срезать, чтобы не повредить грибницу при вырывании. Однако это заблуждение: на месте сорванного гриба может вырасти новый. В отличие от растений, у грибов нет корней, их питание происходит через разветвленную сеть тонких грибниц, которая легко восстанавливается.

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