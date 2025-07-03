«Это реальность, а не сериал»: Орбан призвал Зеленского к миру

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Венгерский лидер ранее уже предлагал главе Украины принять взвешенное решение.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом написал в соцсети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик отметил, что во время своего прошлого визита в страну год назад предупреждал Зеленского, что время идет, и оно не на его стороне. Но глава Украины решил проигнорировать его, а после «с уверенностью театрального артиста настоял» на дальнейшем развитии ситуации.

«Конфликт все еще продолжается, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются», — отметил Орбан.

При этом он добавил, что ждет от Зеленского большего понимания действительности.

«Это не театр, не сериал, а холодная суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира. Президенту Зеленскому еще не поздно присоединиться к нам», — заключил венгерский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Венгрия заблокировала решение саммита Евросоюза о начале переговоров о приеме Украины. Орбан же еще до старта мероприятия заявлял, что Украина не должна входить в союз.