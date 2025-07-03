ЦРУ нашло нарушения в докладе разведки о роли России в выборах

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Schmidt

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В ходе расследования выявлена потенциальная предвзятость.

Во время анализа работы разведки о якобы вмешательстве РФ в выборы американского президента в 2016 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выявило ряд нарушений. По этому вопросу могла быть политически мотивированная оценка. Отчет об этом опубликовали на сайте ведомства.

«Обзор аналитического управления ЦРУ выявил многочисленные процедурные аномалии при подготовке работы ЦРУ, к ним относились сильно сжатые сроки данной работы, жесткое разделение по подразделениям и чрезмерное вовлечение руководителей агентств», — отмечалось в документе.

Все эти факторы привели, исходя из источника, к отступлениям от стандартной практики деятельности разведки.

По данным ЦРУ, анализ необходимо производить в независимом от политической ситуации формате и не искажать, а также не формировать его для идей пропаганды определенной аудитории.

«Этот ускоренный процесс создал уязвимость и выявил в ходе расследования потенциальную предвзятость», — отметили в тексте.

Помимо этого, директор ЦРУ Джон Рэтклифф в отзыве о данных отчета для газеты New York Post (NYP) рассказал, что сначала ход расследования о предполагаемом вмешательстве Кремля в выборы главы Белого дома проводил 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама.

«Обзор показал, что 6 декабря 2016 года, за шесть недель до окончания своего президентства, Барак Обама распорядился провести оценку, в результате которой был сделан вывод о том, что президент России Владимир Путин „стремился“ помочь Трампу победить на выборах», — сказал Рэтклифф.

Директор ведомства назвал такой подход манипуляцией, благодаря которой все профессионалы замолчали, а весь процесс был приостановлен.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Рэтклифф обсудили вопросы взаимодействия спецслужб.