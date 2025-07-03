Госдеп США: прекращение сотрудничества Ирана с МАГАТЭ недопустимо

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Возобновить работу американские власти требуют немедленно.

Недопустимым прекращение сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) считают в США. Об этом в ходе брифинга, который транслировался на YouTube-канале Госдепа, сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс.

«Мы используем слово „недопустимо“, говоря о том, что Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ», — подчеркнула она.

Как отметила Брюс, американские власти требуют от Исламской Республики незамедлительно возобновить совместную работу с агентством.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества государства с МАГАТЭ. В это же время заместитель главы иранской судебной власти пояснил позицию по возможности заочного суда над главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он заявил, что «этот вопрос относится к международным делам и должен рассматриваться через соответствующие каналы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал необходимостью возобновление работы МАГАТЭ в Иране. К тому же он пояснил, что считает важным возвращение к диалогу для мирного разрешения ядерного кризиса.