США опровергли прекращение помощи Украине на фоне приостановки поставок оружия

Фото: Mauricio Campino/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Госдепе назвали этот случай единичным.

Прекращение поставок оружия из США на Украину не свидетельствует о том, что Вашингтон прекращает поддержку Киева. Об этом 2 июля заявила официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс.

«Мы не прекращаем поставок оружия на Украину, изменился лишь один аспект, одна ситуация. Я подчеркну, что это не означает прекращения оказания помощи и поставок оружия Украине», — заявила она в ходе брифинга для журналистов.

По ее словам, Соединенные Штаты Америки не остановили поставки вооружения, и этот инцидент является единичным. Также она подчеркнула, что этот случай не должен оказать негативного влияния на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, Шон Парнелл, официальный представитель Министерства обороны США, заявил, что прекращение поставок оружия Украине — это разумное решение. По его словам, это решение основано на здравом смысле и является прагматичным.

«Мы рассматриваем это как проявление здравого смысла, прагматичный шаг к созданию структуры для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда», — заявил Парнелл журналистам во время брифинга.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки не предоставили уточняющие данные о количестве и типах боеприпасов, которые США продолжают поставлять Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США объявили о прекращении военных поставок Украине.