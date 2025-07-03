Более 40 процентов жителей Калифорнии готовы голосовать за выход из состава США

Фото, видео: 5-tv.ru

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Политологи осторожны в прогнозах, касаемо возможного референдума.

Калифорния поставила рекорд по числу жителей, которые готовы проголосовать за выход штата из состава США. 44 процента, которых опросил исследовательский центр Независимого института Калифорнии, считают, что надо создавать отдельное государство.

А ровно половина, то есть 50 процентов, заявили, что больше доверяют региональному правительству, чем федеральному.

Тут надо отметить, что такие опросы проходят в Калифорнии часто, настроение местных жителей в Вашингтоне знают, но до референдума пока не доходило, и в прогнозах политологи осторожны.

Ведь нельзя шутить с самым густонаселенным и самым богатым штатом в стране, который в случае отделения может стать четвертой по величине экономикой мира.