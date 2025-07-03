Трамп приостановил банковские санкции, мешавшие расчетам между РФ и США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Will Oliver - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Финансовые учреждения возвращаются в глобальную экономику.

Сегодня администрация Дональда Трампа приостановила действие санкций, которые мешали проводить финансовые расчеты между США и российскими банками.

Полный список организаций, а это все самые крупные банки нашей страны, сейчас на ваших экранах.

И теперь все они возвращаются в глобальную экономику, но только в той части, которая касается работы с мирным атомом.