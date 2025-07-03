Лето все же будет: в Россию скоро придет жара из Европы

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Температура в Крыму и Сочи достигнет 30 градусов, а в пиковые часы будет превышать и все 40.

Неожиданная новость этого дня касается прогноза погоды и так называемой черной жары, которая надвигается на Россию. Все мы с вами помним обещания самого жаркого лета за последние десятилетия, но прекрасно видим, что сейчас на улице.

Однако метеорологи говорят, что теперь уж точно не ошибутся. Огромный антициклон, который последнюю неделю буквально поджаривал Европу, начинает смещаться в сторону Черного моря.

Вот на этих картах видно, что ядро этого антициклона движется прямо на наши Крым и Сочи. То есть уже через пару дней температура там достигнет 30 градусов, а в пиковые часы будет превышать и все 40.

Кстати, в Европе эта жара побила сразу несколько рекордов, Средиземное море, например, прогрелось до 31 градуса. Во Франции больше 20 лет не было такой погоды, но, к сожалению, из-за зноя там умерли три человека и еще около 300 обратились к врачам.

В Париже закрыли Эйфелеву башню, потому что она железная и так нагревается, что можно получить ожог. Кроме того, погодные аномалии стали причиной природных пожаров на греческом острове Халкидики, в испанской Каталонии и центральной части Германии. Будем надеяться, что у нас до этого не дойдет.