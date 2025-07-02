«Нечего было есть»: Наталья Рудова о тяжелом периоде в жизни

Актрисе Наталье Рудовой в одно время было нечего есть и негде жить

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Проблемы не остановили артистку.

Нелегкий жизненный период преодолела актриса Наталья Рудова. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Театральная зона».

По словам артистки, в ее жизни было время, когда приходилось довольно сложно — без еды и крыши над головой.

«Я была в трудных условиях. И все, по-моему, у меня получилось. Когда-то давно мне нечего было есть и негде жить. Сегодня стою перед вами, и вы берете у меня интервью», — поделилась артистка.

Известно, что, окончив школу, будущая актриса училась в Ивановском областном училище культуры на курсе Танзили Щекиной. Первые деньги она зарабатывала с подработки на детских новогодних концертах.

После получения диплома Наталья поехала в Москву, где сначала поселилась у сестры, а позже работала в спортивном магазине и жила в съемной квартире. У нее были сложности с актерской карьерой, многочисленные кастинги, которые она посещала, не приносили успеха.

Также Рудова нашла подработку в модельном агентстве и снялась в социальной рекламе. Впервые на роль в кинокартине ее взяли в 2005 году. Артистка поучаствовала в телесериале «Примадонна».

Ранее, писал 5-tv.ru, Рудова рассказала о тяготах актрисы.