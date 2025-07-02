Путин пошутил о скором приближении зимы на фоне промозглого лета

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Погода в этом году не радует россиян.

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что зима в 2025 году может наступить быстрее на фоне холодного лета. Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

«Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро, но, судя по погоде, может и быстро наступить. В любом случае о северном завозе пора говорить уже сейчас», — отметил российский лидер.

Северный завоз — это процесс доставки продуктов питания, лекарств и топлива в труднодоступные населенные пункты и регионы России, которые зимой на несколько месяцев оказываются отрезанными от основных транспортных путей.

Июнь действительно выдался в Центральном регионе довольно «осенним». Но синоптики уверяют — на смену холоду вновь придет тепло. По словам руководителя прогностического центра Александра Шувалова, теплая и сухая погода вернется в Москву и Подмосковье 2 июля.