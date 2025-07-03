Кладезь витаминов: названы самые полезные растительные масла

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Например, льняное масло поможет восстановить нервную систему.

В ТОП-5 популярных среди россиян масел включают подсолнечное, оливковое, льняное, авокадовое и рапсовое. Врач-эндокринолог Елена Чуракина в беседе с изданием Газета.ру отметила, что эти масла стоит включать в рацион из-за содержания моно- и полиненасыщенных жирных кислот, включая омега-3 и омега-6.

Оливковое и подсолнечное масла богаты мононенасыщенными жирными кислотами, а льняное — омега-3, особенно альфа-линоленовой кислотой, важной для нервной системы. Рапсовое масло отличается сбалансированным сочетанием омега-3 и омега-6, а масло авокадо содержит олеиновую кислоту, регулирующую уровень холестерина.

А вот кокосовое и пальмовое масла не рекомендуются употреблять в больших количествах из-за высокого содержания насыщенных жиров.

Рафинированные масла, такие как оливковое, авокадовое и рапсовое, устойчивы к высоким температурам и подходят для жарки, но теряют часть полезных веществ. Нерафинированные масла богаты витаминами и ароматами, но менее устойчивы к нагреву и имеют короткий срок хранения — их лучше использовать для салатов.

Эксперт советует употреблять 1-2 столовые ложки (15-30 миллилитров) растительного масла в день, учитывая его содержание в орехах, семенах, авокадо и рыбе. Для разнообразного питания следует чередовать масла и ограничить продукты с трансжирами.