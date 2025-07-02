Далай-лама решил переродиться после смерти

Фото: www.globallookpress.com/Gianfranco Spatola

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Духовного лидера тибетского буддизма о реинкорнации просили последователи из многих стран Азии, в том числе из некоторых республик России.

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо переродится после смерти, поэтому существование института Далай-ламы продолжит существование. Об этом на своем официальном сайте сообщил сам духовный лидер тибетского буддизма накануне своего 90-го дня рождения, который он отметит 6 июля.

По словам Далай-ламы, он уже около 14 лет не поднимал тему перерождения публично. Однако не так давно ему написали лидеры и последователи духовных традиций не только Тибета, но и буддисты из Гималайского региона, Монголии, республик Российской Федерации и стран Азии. В том числе в письменной просьбе участвовал и материковый Китай.

«Написали мне с обоснованием, искренне прося, чтобы институт Далай-ламы продолжался. В частности, я получил сообщения по различным каналам от тибетцев в Тибете с тем же призывом. В соответствии со всеми этими просьбами я утверждаю, что институт Далай-ламы будет продолжаться», — говорится в публикации.

По словам Далай-ламы, следующий духовный лидер будет признан в соответствии с регламентом от 24 сентября 2011 года. Ответственность за процесс будут нести члены Фонда Далай-ламы Гаден Пходранг. Он добавил, что представители организации должны проконсультироваться с главами тибетских традиций и клятвенными Защитниками Дхармы. Процедуры поиска и распознавания следующего Далай-ламы должны проводиться с обычаями, которые были установлены ранее.

«Настоящим я повторяю, что Gaden Phodrang Trust имеет исключительное право распознавать будущую реинкарнацию. Никто другой не имеет такого права вмешиваться в этот вопрос», — подчеркнул Далай-лама.

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