Сакральная отрасль пала на дно: в Германии одна за другой закрываются пивоваренные заводы

Фото, видео: 5-tv.ru

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В это время российские пивоварни занимают ведущие позиции в мировых рейтингах.

Германия рискует лишиться одного из своих национальных символов и потерять статус страны, чье пиво десятилетиями считалось самым популярным в мире. Компании закрываются одна за другой, не выдержав испытания антироссийскими санкциями, которые некогда сами же и поддержали.

Зато отечественному бизнесу это пошло только на пользу. Пивоваренная отрасль переживает подъем, а сама продукция возглавляет международные рейтинги. О пенном индексе в экономике расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.