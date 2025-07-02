Умер актер из сериала «Каменская» Алексей Новицкий

Фото: Вконтакте/Московский драматический театр «Сфера»/spheratheatre

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Прощание с артистом состоится 3 июля в Москве.

На 76-м году жизни умер актер Алексей Новицкий. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра «Сфера», в котором служил артист.

«Пришла горькая весть — 1 июля не стало артиста Алексея Новицкого, которого зрители театра „Сфера“ могут помнить по ролям Бруно Кречмара в спектакле „Смех во мраке“, Тригорина в „Без названия“ Чехова, Берендея в „Весенней сказке“ Островского. <…> Мы глубоко соболезнуем и скорбим», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Помимо театральных ролей Новицкий появлялся на телевизионных экранах страны в детективном сериале «Каменская». Знаменитый проект о майоре Анастасии Каменской помог артисту сыграть с именитыми коллегами Еленой Яковлевой, Сергеем Гармашем, Сергеем Никоненко и другими.

Прощание с актером состоится 3 июля в 12:00 в крематории Хованского кладбища.

Алексей Новицкий родился в 1949 году. Получил актерское образование в Театральном институте имени Щукина. С 1981 года по 2002 год артист состоял в труппе «Сферы».

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