Санкции не сработали: российские пивоварни занимают ведущие позиции в мировых рейтингах

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Производители сумели адаптироваться к внешним воздействиям.

Российские производители вышли на лидирующие позиции в мировом рейтинге, что свидетельствует о важности пивоваренной отрасли в экономике страны. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в беседе с 5-tv.ru.

«За годы действия санкций пивовары сумели адаптироваться к внешним воздействиям и при этом нарастить производство. В частности, пивоваренная отрасль находится в числе лидеров среди всего алкоголя по запуску новых SKU (артикулов. — Прим. ред.)», — поделился он.

Однако, как отметил эксперт, сейчас тенденция показывает некое торможение в положительной динамике хмельной сферы, что объясняется внеплановым ростом ставки косвенного налога.

По мнению Мамонтова, в обозримом будущем это может привести к экономическому застою. Одной из причин стагнации становится то, что рост показателей происходит из-за «обеления» рынка при помощи правительства и производителей пивных напитков.

В июне немецкое издание Kettner Edelmetalle сообщило, что многие пивоварни Германии покинули список 40 крупнейших производителей пива в мире. Это произошло из-за того, что компании «Балтика» (ранее принадлежавшая Carlsberg) и OPH Vereinigte Brauereien (ранее Heineken) были национализированы в России. Эти производители оказались среди лидеров в международных рейтингах.

Газета Bild также отметила, что уход немецких пивоваренных компаний и последующая национализация их активов в РФ стали причиной трансформации рынка и его развития в стране.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спрос на немецкое пиво падает из-за развития производства в РФ. Таким мнением поделился политолог из Германии.