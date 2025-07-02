Спрос на экологически чистое: можно ли заработать на дачных овощах

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Эксперт поделилась советами, как законно монетизировать урожай.

Спрос на экологически чистые продукты у россиян остается высоким. Поэтому овощи с огорода на дачном участке могут стать дополнительным источником заработка. В беседе с aif.ru доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая разобрала нюансы такого бизнеса.

С чего начать?

По словам эксперта, самой выгодной для выращивания будет зелень: укроп, петрушка, салат. Рост у нее достаточно быстрый, а покупают ее круглый год.

«Огурцы, помидоры, перец — всегда востребованы в сезон. Ягоды (клубника и малина) можно продавать в свежем виде или перерабатывать в джемы. Грибы хорошо растут даже в подвальных условиях и приносят доход зимой. Цветы и рассада — еще один прибыльный вариант, особенно в весенний период», — поделилась экономист.

Шацкая отметила, что урожай можно сбывать на рынках, продвигать товар в социальных сетях и запускать информацию в общие чаты в мессенджерах.

А это законно?

Специалист предупредила, что если продажа овощей нерегулярная и проводится в небольших количествах, то оформлять официальные статусы не нужно. Но при более частых продажах стоит перейти в налоговый режим самозанятого. Такой вариант будет удобен из-за низкой ставки отчислений.

Тем, кто хочет расширить дачный бизнес до более масштабных размеров, Шацкая советует оформить статус личного подсобного хозяйства, для которого не требуется регистрация вас как индивидуального предпринимателя. А вот, если вы хотите сотрудничать с кафе или магазинами и поставлять им урожай, то тогда ИП все-таки необходим. Эксперт отмечает, что для расчета налогов важно сохранять чеки на семена и удобрения.

Как облегчить работу?

Шацкая уточнила, что для облегчения труда в огороде есть множество путей. Например, капельный полив поможет сэкономить воду и ваше время. Умные теплицы с автоматическим проветриванием будут нужны, если вы хотите выращивать овощи круглый год.

Помимо этого, для маленьких участков тоже есть решения. Специалист отмечает, что вертикальные грядки отлично подойдут для небольшой площади и хорошо справятся с выращиванием зелени и клубники.

Себе в помощь можно использовать и ресурсы смартфона — установить приложение для того, чтобы спланировать посадки.

По словам Шацкой, грамотный подход сможет обеспечить дачника дополнительным заработком.

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