Россияне в Азербайджане жалуются на применение к ним насилия
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Фото: Геннадий Попов/ТАСС
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Представляющиеся полицейскими лица в гражданской одежде также начали проверять документы у наших соотечественников.
Находящиеся в Азербайджане начали жаловаться на действия местных правоохранительных органов. Они сообщают о случаях применения физической силы и проверке документов со стороны лиц в гражданской одежде, представляющихся полицейскими. Об этом сообщили в посольстве РФ в Баку.
«По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», — указали в диппредставительстве.
С подобными жалобами обращаются как россияне, которые проживают в Азербайджане на постоянной основе, так и туристы.
Посольство направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить доступ к ранее арестованным гражданам России. Однако ответа пока не последовало.
Азербайджанские правоохранители провели 30 июня операцию в офисе «Sputnik Азербайджан». Впоследствии стало известно о задержании двух российских журналистов — Игоря Картавых, возглавлявшего редакцию агентства, и Евгения Белоусова, занимавшего должность шеф-редактора. Оба подозреваемых заподозрены «в связях с ФСБ». В Министерстве иностранных дел РФ выразили протест после действий со стороны Баку.
Кроме того, суд в Баку на четыре месяца арестовал еще шесть граждан РФ. Они обвиняются в транзите наркотиков и в совершении киберпреступлений. Как стало известно 5-tv.ru, все они покинули Россию в 2022-м году, явно не предполагая, что спустя некоторое время будут задержаны в стране, где они обосновались, по весьма серьезному обвинению.