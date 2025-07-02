Ядовитые ягоды: два маленьких брата насмерть отравились в Саратовской области

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В реанимации в тяжелом состоянии остается еще одна девочка из той же семьи.

В Саратовской области выясняют причины гибели двоих детей. Братья умерли, якобы отравившись шелковицей. Ягоды они сорвали на улице. В реанимации в тяжелом состоянии остается еще одна девочка из той же семьи. Корреспондент «Известий» Павел Мельников пообщался с главой семьи и узнал его версию произошедшего.

Владимир Шевчук не может сдержать слез, глядя на могилы своих сыновей. Еще несколько дней назад маленькие Коля и Саша были абсолютно здоровы, в самый разгар летнего отдыха играли на улице. Одна из прогулок стала роковой. Вернувшись домой, малыши и их старшая сестра почувствовали себя плохо. Вечером младший из детей потерял сознание.

«Мне дочь говорит: „Пап, что-то подташнивает меня“. Ну, подташнивает, я думаю — может, набегались. Ну всякое бывает», — рассказывает отец погибших детей Владимир Шевчук.

Родители вызвали скорую помощь. Детей госпитализировали, врачи сразу распознали признаки отравления, и сперва пытались бороться с ним промыванием желудка. Уже на следующий день остановилось сердце младшего ребенка. После этого детей доставили в областной центр вертолетом санавиации.

Сами по себе ягоды тутовника или шелковицы не ядовиты. Их можно купить в любом количестве. Обращать внимание следует только на индивидуальные противопоказания. Поэтому врачи сначала и не заподозрили столь серьезной интоксикации. Только динамика состояния детей заставила задуматься: либо у всех троих сильнейшая аллергия, либо дело далеко не в самой ягоде.

По словам отца, дочь и старший сын чувствовали себя хорошо. Казалось, идут на поправку. Ночью их состояние резко ухудшилось. Мальчик скончался, его сестренка попала в реанимацию. Пока она была в сознании, уверяла: дети просто поели шелковицы.

По словам отца, плодами с дерева лакомятся многие жители поселка, дети не были исключением.

«Густые ветви свисают из-за забора одного из участков. Возможно, кто-то опрыскивает плоды химикатами: сказать наверняка ни сам безутешный отец, ни его соседи не могут. Эксперты собрали сладкие ягоды для проведения экспертизы», — рассказывает корреспондент.

«Вполне возможно, что это никак не связано с их отравлением. Они могли и другие препараты принимать. И что-либо есть, кроме этой шелковицы», — отметил доктор медицинских наук Игорь Короткий.

Саратовские следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают гибель малышей как случай причинения смерти по неосторожности.

Сейчас врачи Саратовской областной больницы борются за жизнь старшей дочери Владимира Шевчука. Восьмилетняя девочка находится в критическом состоянии.