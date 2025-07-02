В России разрешат лицам без гражданства служить в ВС РФ по контракту

Фото: Романенко Эрик/ТАСС

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Нововведения вносятся в рамках «принятия дополнительных мер по доукомплектованию» армии страны.

Совет Федерации одобрили закон, который позволяет лицам без гражданства служить в Вооруженных силах (ВС) РФ по контракту. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.

Изменения будут внесены в несколько документов, в том числе законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об обороне» и других. Теперь лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, имеют полное право заключать контракты, которые имеют отношение к военной службе в ВС РФ и воинским формированиям.

Позже проект будет передан на утверждение президенту РФ Владимиру Путину, в случае его подписания документ вступит в силу со дня его официальной публикации.

В пояснительной записке отмечается, что нововведения вносятся в рамках «принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ».

Ранее 5-tv.ru сообщал о поставках резервов к линии фронта лицами ВСУ, которые маскировались под мирных жителей.