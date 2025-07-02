Инфляция и ключевая ставка: что ждет экономику России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделал ряд заявлений.

Инфляция в России снижается быстрее, чем ожидалось. Об этом на Финансовом конгрессе Центробанка заявила Эльвира Набиуллина. По словам главы регулятора, в перспективе, пока неизвестно какой, нас ждет снижение ключевой ставки и «неспокойные времена». Что имелось в виду, узнал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Главы крупнейших банков без галстуков, глава ЦБ уже давно не надевает знаменитые броши, по которым судят о состоянии экономики и возможности снижения ставки. Главная задача сейчас — остудить экономику. Но как при этом ее не заморозить?

«Мы видим, замедление инфляции происходит быстрее наших ожиданий. Но пока эта инфляция выше цели и в годовом выражении, и в текущих темпах. Мы видим снижение остроты на рынке труда. Это тоже важный индикатор по опросам предприятий, но дефицит на рынке труда остается, и рекордно низкая безработица остается», — председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

Инфляция не должна превышать четыре процента, это цель ЦБ. И регулятор будет идти к ней. Ведь иначе она будет «съедать» все доходы самых необеспеченных и незащищенных россиян.

По итогам прошлого года зарплаты выросли только у половины граждан. У 34% они упали, у семи процентов — снизились в два раза, у 11% — не выросли.

«Герман Оскарович сказал про неравенство. Действительно, у нас доходы и зарплаты растут неравномерно. У одних больше, у других меньше. Но те, у кого низкие доходы, больше всего страдают инфляции. Если хотим выравнивать возможности, то борьба с инфляцией — на одном из первых мест», — добавила Набиуллина.

Но высокая ключевая ставка тормозит развитие бизнеса. Брать кредиты на расширение и развивать импортозамещение не всем по карману.

«Мы сами должны научиться разрабатывать новые технологии и новое высокотехнологичное оборудование. И также запускать их в серийное производство. У нас пока что очень много сборки. Мы платим тем компаниям, в том числе китайским, которые вложились в свое время в технологическое развитие», — отметил председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

Впрочем, даже в таких условиях российские компании справляются.

На пленарном заседании говорили и о курсе доллара.

«Все-таки экономике нужен такой курс, рыночной экономике, которая отражает баланс спроса и предложения валюты со стороны разных участников. И понятно, что экспортеры хотели бы более слабый курс. Но я не уверена, что под этим подпишутся наши граждане или те предприятия, которым нужен импорт оборудования для технологической модернизации», — заключила глава ЦБ.

С чем все участники согласны, так это с тем, что сильная развитая экономика невозможна без высокой производительности труда. Есть, с кого брать пример.

«Мы приезжаем из Китая, и это хороший холодный душ. Чтобы понять, насколько они трудятся, формула „девять-девять-шесть“. С девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Она сразу же охлаждает. И с какой производительностью! И вот эта, как мне кажется, адекватность очень важна. И такое взаимное уважение и доверие друг другу», — отметил президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

Самый интригующий вопрос: будет ли Центробанк и дальше снижать ключевую ставку? И если да, то произойдет ли это уже на ближайшем заседании 25 июля, так и осталось без ответа.

Финансовый конгресс продлится еще два дня. Говорить будут о рисках для финансовой системы, развития рынка капитала и цифровой инфраструктуре.