Москва призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству

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Из-за сложившейся ситуации российские туристы сдают билеты в Азербайджан.

Россиянам, находящимся в Азербайджане, или планирующим поездку в эту страну, необходимо учитывать текущую обстановку. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Баку принял ряд провокационных решений, которые направлены на дестабилизацию отношений между нашими странами. В частности, официальные власти не дают возможности посещать задержанных россиян, которых подозревают в перевозке наркотиков и кибермошенничестве. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин расскажет подробнее, он следит за ситуацией.

В суде на процессе по избранию меры пресечения задержанный стыдливо прячет лицо. Ахлимана Гянджиева, как и еще пятерых его сообщников, следствие обвиняет в серьезных преступлениях — громких убийствах и покушении.

Преступления ради передела бизнеса обвиняемые совершали в разные годы. Братья Сафаровы, владельцы одного из кафе, по данным следствия расправились с неким Юнисом Пашаевым, в 2011-м — с владельцем овощебазы Икрамом Гаджиевым, годом ранее совершили покушение на предпринимателя Фехруза Ширинова. Раскрытие банды в Екатеринбурге было работой СК по выявлению таких преступлений. Все по закону: поимка, мера пресечения, ожидание суда в изоляторе. К тому же, все задержанные — это граждане России.

Именно эта ситуация вызвала в Баку странную реакцию. В ответ на совершенно привычные действия наших правоохранителей по борьбе с преступностью Азербайджан почему-то начал задерживать граждан другого государства — нашего.

Под удар, как это часто бывает, попали журналисты, сотрудники агентства Sputnik в Баку — исполнительный директор Игорь Картавых, шеф-редактор Евгений Белоусов. Их задержание было настолько показательным, что оставить без внимания это было просто нельзя. Силовики открыто снимали наших граждан, а затем распространили кадры, которые показали все местные государственные телеканалы. Методы, мягко говоря, удивляют.

О судьбе наших журналистов до сих пор ничего не известно, кроме того, что они за что-то арестованы. Российских дипломатов к ним не допускают, и это уже идет вразрез международным правилам.

«Все это время в онлайн-формате на связи с нашим посольством, с послом России господином Евдокимовым. К сожалению, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе и журналистов российского средства массовой информации, не предоставлена», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Раньше претензий к этому СМИ у Баку не было. Тут же появился и новый случай: поимка вот этих наших граждан, которых стали подозревать в транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. Среди задержанных оказались дипломированные психологи, сооснователи онлайн-химчисток, обычные туристы и те, кто покинул нашу страну еще три года назад. Нам удалось связаться с родными одного из задержанных, Сергея Софронова, которые пребывают в шоке.

«На мой взгляд, все обвинения абсурдны. Какой сбыт наркотиков? Он приехал в Баку в конце апреля. На неделе с утра до вечера работал, по вечерам, пару раз в неделю, ходил в магазин или кафе, последнее время иногда бегал по набережной. Типа фитнес», — рассказала мать Сергея Софронова Мария.

На задержания наших граждан уже отреагировал Кремль. По словам Дмитрия Пескова, глава СК Александр Бастрыкин сейчас находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана.

«Действительно, мы видели, внимательно видели все видеокадры. Обратили внимание на все детали. Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам. И будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», — заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Видимо, разъяснять свою точку зрения придется и по делу той самой кровавой ОПГ, где фигурируют, напомним еще раз, преступники с российскими паспортами.

В Баку очень эмоционально восприняли, что после задержания двое злоумышленников скончались. Хотя в медицинских документах все ясно: один из них умер от сердечной недостаточности, а причины смерти второго сейчас устанавливаются. Пока же Москва призывает Азербайджан принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества и на всякий случай советует россиянам следить за политической обстановкой.

«Конечно, если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то нужно тщательно учитывать текущую обстановку. А дальнейшей информацией мы будем с вами обязательно делиться», — заключила Захарова.

Вся эта ситуация уже сказалась на турпотоке. По данным Альянса турагентств России, продажи путевок в Азербайджан уже упали на 40%, люди сдают билеты. А ведь для местного бюджета это не самая последняя статья доходов. В прошлом году страну посетило почти три миллиона человек. Из них почти 30% — это туристы из России.