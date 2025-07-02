Сотрудник компании из Калининградской области похитил 30 млн рублей у Минобороны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В Калининградской области руководитель производственно-демонтажного отдела АО «Форпост Балтики Плюс» похитил 30 миллионов рублей у Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

Минобороны России и АО «Форпост Балтики Плюс» заключили контракт на выполнение демонтажных работ. Но Евгений Кононов — глава отдела производственно-демонтажного отдела данной организации указал в документах неверные данные о стоимости производимых работ. В итоге им было похищено 30 миллионов рублей из бюджетных средств.

В отношении Кононова было возбуждено уголовное дело. Ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

«Военными следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — уточнили в службе военных следственных органов СК РФ.

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