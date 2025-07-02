Набиуллина рассказала о ситуации с инфляцией в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Каковы шансы, что Центробанк понизит ключевую ставку в скором времени?

В России инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на пленарной сессии Финансового конгресса регулятора.

Она отметила, что хоть сейчас и наблюдается такая динамика, но пока инфляция все еще выше целевого уровня как в годовом выражении, так и в текущих темпах. Кроме того, Набиуллина сообщила о снижении напряжения на рынке труда, но дефицит рабочей силы все еще сохраняется.

По словам главы Центробанка, если индикаторы будут указывать на более быстрое замедление экономики, то у регулятора появится возможность для ускоренного снижения ключевой ставки.

В таком случае инфляция, как ожидается, будет снижаться быстрее целевого уровня. Это даст возможность для более быстрого снижения ключевой ставки, чем прогнозировалось ранее.

Как заявил прежде глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, к концу 2025 года ключевая ставка может достигнуть максимально низких значений — 15-13% годовых.

В последний раз, 6 июня, Центробанк понизил ключевую ставку с 21% до 20%.