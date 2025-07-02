«Пытаются навязать псевдоисторию»: Захарова о заявлении мэра Одессы

Захарова: заявление мэра Одессы о том, что город никогда не был русским — абсурд

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Мэр города сказал, что город «никогда не был частью России».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что якобы город никогда не был Россией, полным абсурдом.

«Это 9высказывание Труханова. — Прим. ред.) должны уже комментировать врачи», — отметила дипломат, отвечая на вопрос «Известий».

Отказываться от людей, которые основали этот город — это безумие и аномалия с точки зрения ментального здоровья, подчеркнула Захарова. Официальный представитель МИД РФ отметила, что подобные высказывания лишь разжигают межнациональную рознь.

Наивысшая степень абсурда заключается в том, что Труханов заявил об этом на чистом русском языке. По словам Захаровой, совершенно неудивительно слышать подобные слова от тех, кто выступал за снос памятника российской императрице Екатерине II, по повелению которой была основана Одесса.

«Это ведь пренебрежение к самим одесситам. Это кому пытаются навязать псевдоисторию их же собственного города», — добавила она.

На заявление мэра Одессы также отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Труханову обратиться к истории.

«Взять или учебник по истории, или взять первоисточники, исторические материалы и ознакомиться с ними», ― такой совет мэру Одессы дал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что у города, безусловно, есть своя история, но она неразрывно связана с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Захарова прокомментировала обвинения в адрес башкана Гагаузии Евгении Гуцул. В Молдавии хотят посадить главу автономии в тюрьму на девять лет.