В уязвимое место: ВС РФ поразили танк Leopard в Сумской области

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Боевая машина противника была выведена из строя при помощи дрона.

Оператор дрона-«камикадзе» Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожил танк немецкого производства Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что российская разведка заметила танк противника рядом с Писаревкой в Сумской области.

«В результате удара FPV-дроном в уязвимое место — под стык башни — танк противника был выведен из строя», — сообщили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.