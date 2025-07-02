Канье Уэсту запретили въезд в Австралию

Фото: Michael R. Sisak/ТАСС

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Причина — антисемитские высказывания и новая песня рэпера.

Американскому рэперу Канье Уэсту был ограничен въезд в Австралию. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на министра внутренних дел страны Тони Берка.

По данным журналистов, артиста больше не пустят в Австралию после того, как тот выпустил «мерзкую антисемитскую песню», в которой восхвалял Адольфа Гитлера.

«Он приезжает в Австралию уже давно. У него здесь живет семья, но он сделал много оскорбительных заявлений…» — сказал ранее Берк телеканалу ABC.

Прежде стало известно, что 47-летний рэпер выпустил новый трек и представил видеоролик. В частности, в клипе мужчины в звериных шкурах поют нацистское приветствие. Самое ужасное, что композиция и ролик были опубликованы 8 мая, когда в США и странах Европы отмечается День Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канье Уэст опять сменил имя — теперь он Йе Йе. Рэпер не заявлял публично о своем намерении изменить имя. Однако в начале июня он писал в социальной сети Х, что удаляет свой аккаунт, в котором фигурирует его настоящее имя.