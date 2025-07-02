Звуковой кошмар: мужчина в Подмосковье устроил соседям «пытку музыкой»

Житель Подмосковья включает виброколонку каждый раз, когда слышит шум от соседей

Фото, видео: 5-tv.ru

Так он реагирует на детский топот и плач.

От рока до лезгинки: вот под такую разную музыку живет семья из Подмосковья уже два года. Это соседи снизу объявили им настоящую войну.

Виброколонка включается каждый раз, когда недовольные жители слышат сверху детский топот. Но это лишь верхушка айсберга. В ход идут замки, залитые клеем, перерезанный интернет-кабель и погнутый почтовый ящик. Не помогло даже вмешательство участкового. В конфликте разбирался корреспондент «Известий» Алексей Сапожков.

Под эти звуки семья Алферовых просыпается почти каждое утро. Соседи снизу уже два года устраивают «акты возмездия» с виброколонкой, включая ее каждый раз, когда слышат детский топот или плач.

Мария въехала в эту квартиру в Люберцах еще пять лет назад вместе с маленькой дочерью. Затеяла ремонт. Спустя короткое время начала получать замечания от пожилых соседей этажом ниже, мол, слишком громко. Претензии не прекращались и вскоре в ход пошли пакости.

«Он заливал замки клеем. Мы с ребенком вышли на прогулку, это был субботний день. Вышли, а закрыть дверь я не смогла», — поделилась пострадавшая Мария Алферова.

Чтобы себя обезопасить свое имущество Марии пришлось установить камеру, но на этом внезапные поломки не закончились. Несколько раз им ломали почтовый ящик.

Возмущенный Игорь Гусев разговаривать с Марией особо не хотел, но припугнуть решился — как-то раз пришел к ней и протянул визитку, намекая, что является сотрудником Следственного комитета и, якобы, жаловаться на него в полицию будет бесполезно.

Два года назад у Марии появился муж. Алексей въехал в квартиру и у пары родился сын. Теперь уже не звуки ремонта раздражают пожилую пару снизу, а детский топот и плач.

«Мы пересекались с ним несколько раз. В основном это были претензии. „Вы топчитесь. Вы топчитесь!“ Сказал: если я ничего с этим не сделаю, придут люди и сломают мне ноги», — рассказал муж Марии, Алексей Симанин.

На криминальные действия сосед не решился, но новые методы борьбы с врагами нашел — включает виброколонку ежедневно, каждый раз заменяя плейлист.

Виброколонка работает очень просто: передает звук через колебание твердых поверхностей, как, например, дверцы шкафа. Неважно, на что крепить устройство: бетон, стекло или дерево. Музыку все равно будет отчетливо слышно, даже если установить шумоизоляцию.

Замеры громкости не помогают, ведь соседи установили камеры над подъездом и выключают музыку каждый раз, когда видят людей в форме. А обращаться в частные конторы слишком дорого.

«Одна лаборатория сказала, что час замеров стоит 16 тысяч, это самый дешевый вариант пока. На три дня это стоит почти 45 тысяч», — рассказала Алферова.

Нам удалось поговорить с соседкой снизу. Та утверждает, что никакой виброколонки у них нет, поэтому замеры и не показывают какие-либо нарушения. А Алферова и ее семья сами шумят.

Как мы выяснили, Гусевы недовольны не только шумом, доносящимся из квартиры сверху — пожилую пару смущает и род деятельности Марии.

Со слов соседей, Алферова занимается гимнастикой интимных мышц, которую она активно рекламирует во всех доступных мессенджерах и пабликах. Гусевы задаются вопросом, а не организовала ли она секту с половыми извращениями и практиками в собственной квартире.

Кроме обидных обвинений Алферовой достались и бесчисленные звонки с сайтов продажной любви — ее номер оказался в объявлении и далеко не в одном. Мария связалась с администраторами этих сервисов, чтобы ее данные убрали.

Поставить точку в конфликте, по мнению юриста, может только суд — нужно собрать как можно больше доказательств.

Мария Алферова написала заявление и откладывает деньги для проведения независимой экспертизы, чтобы раз и навсегда избавиться от надоевшей фоновой музыки.