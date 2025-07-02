В Совфеде отметили рост производства в в фармацевтической отрасли РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

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На правительственном часе выступил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Обсуждалась и меры поддержки отечественного машиностроения.

Производство в фармацевтической отрасли России выросло на 16% за первые пять месяцев этого года. Об этом в рамках правительственного часа в Совете Федерации заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Приоритет — охватывать полный перечень жизненно необходимых лекарств. Сейчас в России выпускается более 85% всех международных непатентованных наименований из этого списка.

Также Минпромторг предлагает ужесточить ответственность за продажу подделок и контрафакта на маркетплейсах.

Среди тем обсуждалась и меры поддержки различных отраслей, в том числе и отечественного машиностроения.

«В „Автопроме“ в прошлом году удалось добиться 35-процентного роста за счет различных программ господдержки спроса. Но последние пять месяцев рынок снижается на 28% под влиянием запредельных ставок и возрасточившихся условий автокредитования. Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса. Полноценно восстанавливаем программы „Первый автомобиль“ и „Семейный автомобиль“», — отметил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

В ходе заседания затронули закон о локализации такси. Список подходящих автомобилей Минпромторг планирует опубликовать в сентябре.