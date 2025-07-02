Мерц: Германия не станет стороной конфликта на Украине

Фото, видео: Karl-Josef Hildenbrand/ТАСС; 5-tv.ru

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Канцлер Германии готов дать Незалежной ракеты Taurus, но управлять ими должны не немцы.

Германия все еще готова дать Украине ракеты Taurus. Но с оговоркой. Использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие.

Германия не хочет становиться прямым участником конфликта, несмотря на военную помощь, которую оказывает Киеву. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Очевидно, что если мы поставим Taurus, это оружие будут использовать не немецкие солдаты, а украинские. Проблема в том, что эта система чрезвычайно сложна. Нужно как минимум полгода, чтобы научить солдат с ней обращаться. Поэтому эти поставки мы не согласовали. Я говорил это Зеленскому, мы обсуждаем это с партнерами, но одно совершенно точно: Германия не станет стороной конфликта», — сообщил политик.

Но в Москве считают иначе: даже после обучения украинские военные все равно не смогут управлять этими ракетами без участия немецких специалистов. Так что при отправке «таурусов» Германия все равно окажется в центре боевых действий.