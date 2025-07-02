В Калифорнии взорвался склад фейерверков
Фото, видео: www.globallookpress.com/David Bro; 5-tv.ru
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Местных жителей эвакуируют.
Мощный взрыв прогремел на складе пиротехники в американском штате Калифорния. Сдетонировали сотни фейерверков и эффектно взорвались в воздухе.
Сейчас пожар пытаются ликвидировать экстренные службы. В зоне двух километров эвакуируют всех местных жителей. Дороги перекрыты. Что стало причиной пожара, пока не известно. Ведется расследование.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о жутком происшествии на свадьбе в США. Гость сбежал с церемонии, взорвал дом молодоженов и погиб в огне. Камера засекла маршрут мужчины.
Мотив преступления не установлен. Полиции передавала, что в том же здании раньше проживала партнерша поджигателя.