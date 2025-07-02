Многоэтажка уходит под землю в Красноярске
Фото, видео: 5-tv.ru
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Под стеной здания провалился грунт.
Опасная ситуация сложилась в Красноярске. Под несущей стеной местной пятиэтажки рано утром неожиданно просел грунт. До разрушений самого дома и человеческих жертв не дошло. Жителей успели вовремя эвакуировать.
«Сейчас вся территория оцеплена, жители первого подъезда эвакуированы. Их размещают в маневренном фонде и гостинице. Эксперты оценивают состояние несущих конструкций. Грунт просел примерно на метр. Возможно, этому послужили ночные дожди», — отмечает находящийся на месте корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.
В доме отключили газ и воду. О том, что дальше делать с аварийным зданием, решат специалисты оперативного штаба.
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