Фото, видео: Sergei Chuzavkov/ТАСС; 5-tv.ru

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Российские разведчики разгадали планы неприятеля.

На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, можно видеть якобы гражданский микроавтобус. Однако внутри — боевики ВСУ, которые ехали на передовую.

Наши разведчики разгадали замысел украинского командования. А завершили дело операторы ударных дронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские власти активизировали кампанию по привлечению женщин в ВСУ. По всей стране распространяются агитационные материалы — рекламные щиты, листовки, сообщения в СМИ и СМС-рассылки с призывами вступать в армию. Основной акцент делается на службу в частях БПЛА, а также в подразделениях территориальной обороны.

Бывшие сотрудники украинских военкоматов отмечают, что на местах регулярно поступают указания усиливать призывную работу среди женщин, включая агитацию в больницах, учебных заведениях и на предприятиях.

Пока призыв женщин формально добровольный, но может стать и обязательным.