В России планируют создать базу голосов мошенников
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru
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При совпадении со звуковым шаблоном, звонок будет сброшен.
Искусственный интеллект и биометрические технологии защитят россиян от телефонных мошенников. Для этого в стране планируют создать базу потенциально опасных голосов. Как выяснили «Известия», такую возможность сейчас прорабатывают в Минцифры.
Доступ к базе данных получат операторы связи.
Искусственный интеллект будет отслеживать звонки и сопоставлять их со звуковыми шаблонами. И в случае совпадения сообщит об угрозе мошенничества, автоматически прервав разговор.