Полиция арестовала одного из виновных в лесных пожарах в Турции

Фото, видео: © РИА Новости/Бурджу Окутан; 5-tv.ru

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На допросе мужчина признался.

Разрушительные пожары в Турции разгорелись, в том числе из-за… клеща! Об этом пишут местные СМИ.

Вот как все было по версии следователей: житель одной из провинций нашел переносчика опасных инфекций в собственной постели. Подушку, на которой сидел клещ, он решил попросту сжечь и выбросить в окно.

Во время аномальной жары это решение повлекло за собой катастрофические последствия. Поджог перерос в масштабный лесной пожар площадью 12 гектаров.

Сейчас виновник находится под стражей и ожидает суда.

Природные пожары в Турции вспыхнули на прошлой неделе. Пострадали десятки провинций. В том числе популярные курорты — Измир и Анталья.