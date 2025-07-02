Бизнес или IТ? Россияне рассказали о желаемой карьере для своих детей

Фото: 5-tv.ru

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Большинство опрошенных отметили, что работа должна хорошо оплачиваться и быть интересной.

На выбор профессии школьников в ряде случаев частично влияют родители. Издание Газета.ру при помощи исследования сервиса по поиску работы выяснило, направления в каких сферах деятельности предпочли бы для своих детей россияне.

Одним из самых благополучных форматов занятости респонденты назвали трудоустройство в крупной корпорации (70%). На втором месте работа в международной компании (40%). Следом граждане упомянули предпринимательство (43%) и бюджетную сферу (30%). При этом привлекательность самозанятости и фриланса оценили 22% опрошенных, а малый бизнес и стартапы не особо пользуются авторитетом у людей (21 и 16% соответственно).

Наиболее перспективной старшее поколение посчитало сферу информационных технологий (61%). На позициях после нее находятся бизнес и предпринимательство (41%), финансы и экономика (35%), инженерия и промышленность (35%). Работу в медицине приемлемой считают 27% родителей, деятельность в креативных индустриях устроила 23% граждан, на государственной службе — 21%. Меньшее расположение вызывают агросектор (13%), образование (12%), спорт и журналистика (6%).

Карьерный успех, как считает большинство родителей, зависит от личных качеств. Среди основных — целеустремленность (71%), способность быстро учиться и адаптироваться идет следом (66%), на третьем месте личная ответственность (55%). По мнению опрошенных, хорошее образование важно — его отметили 52% родителей, весомость практического опыта упомянули 44%.

В начале карьеры половина опрошенных (43%) нормальной зарплатой для своих детей считает 50 000 — 80 000 рублей. Однако каждый пятый респондент рассчитывает, что сумма будет больше 80000 рублей. При этом 11% хотят, чтобы на профессиональном старте их ребенок получал более 100000 рублей ежемесячно.

Ожидают респонденты и закономерного роста дохода. Называемые цифры значительны. Чаще всего это сумма в 150000 — 200000 рублей в месяц (26%). Следующие 19% опрошенных хотят для своих детей зарплату в 100000 — 150000 рублей, а еще 18% — 200000 — 250000 рублей. Оставшиеся 8% респондентов и вовсе настроены, что их ребенок начнет получать от 500000 рублей в месяц.

В образование детей родители готовы вкладываться. Так, 66% согласны платить за дополнительные курсы и сертификации. Каждый второй из опрошенных готов вложиться в изучение иностранных языков (50%). Репетиторов для подготовки к экзаменам предпочитают нанимать далеко не все (49%).

Важность сочетания достойной оплаты и интереса в работе отметили большинство родителей (71%).

Удовольствие от рабочего процесса на первое место ставят 13%, а 8% предпочли высокую зарплату увлечениям. Помогать детям в карьерных начинаниях вызвались практически все родители: одни в разумных пределах (48%), другие без ограничений (42%).

Ранее 5-tv.ru писал, что российские подростки мечтают стать не космонавтами, а курьерами.