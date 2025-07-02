Фото: © РИА Новости/Кристина Афанасьева

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Политик подняла вопрос иммиграции в стране.

Глава политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила перенаправить средства, которые Франция ежегодно выделяет на обеспечение мигрантов, на уменьшение дефицита бюджета. Об этом она сообщила в интервью изданию Le Figaro.

Как утверждает Ле Пен, по данным французского Института демографии и миграции, опубликованным в конце июня, Франция ежегодно тратит на иммигрантов от 35 до 40 миллиардов евро. Это составляет треть от годового дохода бюджета от подоходного налога и превышает годовой бюджет Министерства внутренних дел.

«Это именно та сумма, которую правительство стремится найти, чтобы залатать бюджет 2026 года с помощью дополнительных налогов. Нет сомнений, что ни одного евро экономии не будет сделано в отношении нашей иммиграционной политики, которая стала абсолютным табу», — отметила она.

До этого, 30 июня, глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что власти Франции занимают неправильную позицию, направляя миллиарды главе киевского режима Владимиру Зеленскому и Евросоюзу (ЕС) и сокращая медицинскую поддержку своих граждан.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.