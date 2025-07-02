Перекрыли дорогу в аэропорт: в Сербии продолжаются протесты
В Сербии продолжаются антиправительственные протесты
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Vlado Kos; 5-tv.ru
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Жандармы вытаскивают демонстрантов прямо из автомобилей.
А в Сербии прямо сейчас с новой силой разгораются антиправительственные протесты. В 20 городах на улицы вышли сотни митингующих. И на этот раз полиция действует решительнее.
Жандармы вытаскивают демонстрантов прямо из автомобилей.
И в эти минуты мы получаем от нашего корреспондента вот такие кадры из Земуна. Там протестующие перекрывают улицы, выстраивая баррикады. Причем в ход идет буквально все, что попадается под руку.
А в столице демонстранты не ограничились перекрытием улиц и заблокировали дорогу к крупнейшему аэропорту страны. Блокада нарушает работу общественного транспорта в Белграде.