Перекрыли дорогу в аэропорт: в Сербии продолжаются протесты

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Vlado Kos; 5-tv.ru

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Жандармы вытаскивают демонстрантов прямо из автомобилей.

А в Сербии прямо сейчас с новой силой разгораются антиправительственные протесты. В 20 городах на улицы вышли сотни митингующих. И на этот раз полиция действует решительнее.

Жандармы вытаскивают демонстрантов прямо из автомобилей.

И в эти минуты мы получаем от нашего корреспондента вот такие кадры из Земуна. Там протестующие перекрывают улицы, выстраивая баррикады. Причем в ход идет буквально все, что попадается под руку.

А в столице демонстранты не ограничились перекрытием улиц и заблокировали дорогу к крупнейшему аэропорту страны. Блокада нарушает работу общественного транспорта в Белграде.