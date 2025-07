«Байден хотел видеть меня здесь»: Трамп открыл тюрьму посреди болот с аллигаторами

Фото, видео: www.globallookpress.com/Clifton; 5-tv.ru

Президент США не стал изменять себе и привнес щепотку эпатажа.

Сегодня у Трампа было очередное шоу на болотах. Там он открывает тюрьму для мигрантов — «Алькатрас-2», со рвом и крокодилами. Новый проект оценил во Флориде корреспондент «Известий» Владимир Артюхов, а также обозреватель «Известий» в Москве Павел Матвеев.

Осторожно, аллигаторы! Такие таблички здесь повсюду. Национальный парк Эверглейд — единственное место в мире, где крокодилы и аллигаторы уживаются вместе. А все потому, что для них здесь настоящий рай — и их популяции только растут. Те несчастные, которые смогут сбежать из тюрьмы, практически неминуемо будут растерзаны рептилиями. Да и даже на дороге тут страшно: вдруг из воды уже наблюдают чьи-то голодные глаза.

Подавить моральный дух оказавшихся тут в заточении в принципе можно было бы и без всяких аллигаторов. Болота вокруг лагеря для мигрантов кишат комарами и москитами. Тучи насекомых летают даже днем, и спасения от них не найти. Через минуту нахождения на открытом воздухе единственное желание — срочно оказаться где-нибудь под защитой хоть стекол, хоть тюремных стен.

Здесь очень много растительности, как в настоящих джунглях! Может быть, здесь скрываются ядовитые змеи. Во всяком случае передвигаться неудобно.

А вот что невероятно удобным посчитал Трамп, который приехал на открытие центра, так это то, что аллигаторам, в отличие от тех же полицейских, не нужна зарплата. Они, что называется, работают за идею. Судя по всему, ту же, что и у главы Белого дома.

«Может быть. У нас не всегда есть такая красивая и такая безопасная земля. У нас много телохранителей и много полицейских, но в виде аллигаторов вам не придется им много платить», — сказал Дональд Трамп.

И надо отметить, что Трамп очень горд своей затеей. Это легко понять, каждый раз, когда президент доволен, он вспоминает своего предшественника.

«Байден хотел, чтобы я сидел здесь. Этого не вышло. Но да, он хотел, чтобы я был здесь», — отметил он.

Дональд Трамп после своего второго пришествия в Белый дом стал первым за много лет президентом США, который с порога начал выполнять предвыборные обещания. Это уже уникально, но как он это делает? Возможно, переломным стал вот этот момент.

Трамп блестящий бизнесмен. А покушение на него перед выборами — и главное, его собственная реакция — сразу подняли его рейтинг. Как бизнесмен он, вероятно, понял: шоу, даже такое, прекрасно монетизируется. И стал не только акулой бизнеса, не только политиком, но еще и шоуменом. Все его грандиозные планы звучат так, что стены дрожат.

«Ожидания от этого процесса куда важнее, нежели то, что получится в итоге. Было сделано колоссальное количество совершенно разных заявлений. Но вместе с тем это совершенно не означает, что он намеревается прикладывать все свои усилия для того, чтобы решить конкретные проблемы», — считает эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Денис Денисов.

Далее картинка из цикла «ожидание и реальность». Выгоним мигрантов! Действительно, начали их депортировать пачками — и получили в итоге протесты в Калифорнии. Эффектно. Вместе с Маском оптимизируем расходы. Что вышло, уже говорилось — но даже с Маском можно было разойтись не столь эффектно, а более разумно. Что еще? А, да, конфликт на Украине за сколько он там обещал прекратить? За неделю?

«Он говорил о том, что завершит украинский кризис за несколько дней, потом за сто дней. Но фактически он провалился по украинскому направлению. И несмотря на выволочку, которую он устроил Владимиру Зеленскому, он не смог в полной мере приструнить вот этого комика в политике», — отметил политолог Иван Мезюхо.

С тех пор он успел эффектно помирить Дели с Исламабадом и Тель-Авив с Тегераном — эффектно. В том смысле, что лавры миротворца как бы у него. Отличная режиссерская работа. И вот новый «Алькатрас» для нелегальных мигрантов. Посреди болот с комарами и аллигаторами. Интернет уже полон мемов, созданных в том числе с помощью искусственного интеллекта.

Тут показательно, что местных активистов волнует скорее не этический аспект, а экологический.

«Куда будут девать отходы? Если они отправят их на корабле, это все равно означает, что на дорогах будет больше транспорта. Если же они собираются сбрасывать их где-то в другом месте, это, очевидно, также будет иметь серьезные последствия для уникальной окружающей среды», — говорит эко-активист Сергей Келли.

Но и сами аллигаторы вокруг — это, конечно, мощно. Что, из-за этих заборов реально сбежать и без крокодилов? Да нет. Просто show must go on. Трамп удивляет уже настолько, что не удивляет. Расставь он по периметру средневековые факелы для пущей острастки — и то бы вряд ли кто изумился.