«Не имеет значения»: Волочкова о желании ее дочери сменить фамилию

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Сейчас звезда полностью погружена в работу.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее особо не интересует, как живет наследница Ариадна. Об этом написали 7Дней.ru.

По словам артистки, дочь может брать фамилию мужа — Григорян, если хочет этого, поскольку сама звезда сосредоточена на работе и не вмешивается в дела девушки.

Танцовщица отметила, что в настоящий момент сосредоточена на собственной жизни, пусть и внимание к ее фамилии принесло удовольствие.

«Я сейчас в процессе создания нового спектакля, драматического. Все остальное не имеет для меня значения. Но мне приятно, что в очередной раз все новости крутятся вокруг фамилии Волочкова», — поделилась она.

К тому же Анастасия назвала привлечение внимания общественности к ситуации провокацией со стороны мачехи Ариадны, журналистки Елены Николаевой. С дочерью Волочкова, как она пояснила, ссориться не собирается.

«То, что люди хотят пропиариться на моем имени, — разве вам это неизвестно?» — подытожила артистка.

До этого Волочкова хвалила свою фамилию, призывая Ариадну ее не менять для продолжения династии.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь готовит неприятный «сюрприз» для Волочковой.