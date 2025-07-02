«Всю жизнь чья-то любовница»: избранница Лепса осудила слова Виктории Бони

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девушка упрекнула знаменитость в жажде внимания.

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба негативно отреагировала на слова телеведущей Виктории Бони. Об этом написали 7Дней.ru.

Боня поделилась с общественностью, что отношения исполнителя с 19-летней девушкой — лишь способ помочь семье последней с финансовыми трудностями на фоне ухода из жизни отца Кибы. Однако Аврора считает такое предположение звезды смешным.

«О каких-то долгах в 25 миллионов рублей? Не нужно раскрывать правду, которую мы сами не знаем. Знаю только, что примерно такую сумму мы тратим за лето, тем более получив такие комментарии от Виктории, которая далека от кругов общения моей семьи и всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы, а не журналиста, уж точно!» — высказалась Киба.

Аврора отметила, что Виктория, в ее представлении, нуждается во внимании, так как ей необходимо продать новую коллекцию своего мерча. В журналистской квалификации телеведущей девушка тоже усомнилась, поскольку, по словам Кибы, профессию получают после обучения в высшем учебном заведении, а не по результатам прохождения курсов.

«И к моей учебе в Лондоне Гриша отношения не имеет! О чем неоднократно сам и говорил в своих интервью. И вообще, я с детства на красных дорожках!» — заключила Аврора.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Боня раскрыла тайны семьи юной невесты Лепса.