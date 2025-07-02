Расчеты FPV-дронов ВС РФ ударили по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Уничтожены танк, бронетранспортер и 82-мм миномет.

Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО уничтожили танк, бронетранспортер, 82-мм миномет и живую силу боевиков ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Проследовав к точке старта под прикрытием группы воздушного наблюдения, операторы снарядили беспилотные летательные аппараты кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами и отправили их в район разведанных целей. Преодолев эшелонированное радиоэлектронное заграждение противника, точными ударами военнослужащие поразили все выявленные цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.