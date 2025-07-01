В Баку арестовали восьмерых россиян, задержанных за киберпреступления

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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К гражданам не допустили дипломатов.

На четыре месяца суд в Баку арестовал всех восьмерых граждан России, которых задержали по обвинению в транзите наркотиков из Ирана и в совершении киберпреступлений. Об этом стало известно из сообщений местных СМИ со ссылкой на решение суда.

Известно, что россиянам также вменили статьи в мошенничестве, нелегальной предпринимательской деятельности и в легализации имущества, которое они якобы получили преступным путем.

«Задержанные представали перед судом по отдельности, заседание завершилось», — отметило в материале агентство АПА.

Отмечалось, что к находящимся под стражей гражданам, в том числе тем, кто из России, не допустили дипломатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Баку арестовали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Оба подозреваемых заподозрены «в связях с ФСБ». В Министерстве иностранных дел РФ выразили протест после действий со стороны Баку. В ведомстве призвали к немедленному освобождению российских журналистов.

Обвиняемые находятся в базе украинского сайта «Миротворец».