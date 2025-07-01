Лидера азербайджанской ОПГ Шахина Шыхлински задержали в Екатеринбурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Ранее в Свердловской области были арестованы несколько участников преступной группы.

В Екатеринбурге задержали лидера азербайджанской организованной преступной группы (ОПГ) Шахина Шыхлински. Об этом сообщил источник «Известий».

Ранее в Свердловской области правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, состоящей из представителей этнической группы. Ее участники подозреваются в совершении ряда убийств и покушений на убийство, которые были совершены в Екатеринбурге несколько лет назад.

Суд заключил под стражу пять фигурантов дела — Акифа, Аяза, Бакира и Мазахира Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева. Шахин Лалаев ожидает избрания меры пресечения.

По версии следствия, задержанные могут быть причастны к убийствам предпринимателя азербайджанского происхождения Юниса Пашаева в 2001 году и владельца одной из городских овощебаз Икрама Гаджиева в 2011-м, а также к покушению на убийство в 2010 году. Мотив — борьба за сферы влияния в бизнесе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Баку арестовали главу редакции «Sputnik Азербайджан» и шеф-редактора. Еще накануне азербайджанские правоохранители проводили в офисе агентства «операцию».