Мальчик умер после отравления в гостях у бабушки в Омской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии.

В Омской области 13-летний мальчик умер после отравления в гостях у бабушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета в Telegram-канале.

По информации следствия, 28 июня подросток и его пятилетний брат почувствовали недомогание. В результате мальчик умер, а его младшего брата госпитализировали в реанимацию.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье 109 часть 1 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В данный момент следователи проводят проверку. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поселке Перово Ленинградской области во время пожара в заброшенной кирпичной бане погиб 11-летний мальчик.

Двое детей пришли в пустующее здание с канистрой бензина, чтобы растопить печь. Между ними произошел конфликт, и один из мальчиков вышел на улицу. Вернувшись, он увидел, что баня уже полностью горит.

После тушения пожара среди обгоревших конструкций нашли тело погибшего ребенка.