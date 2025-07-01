Путин провел телефонный разговор с Макроном

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Какие темы обсудили политики?

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе беседы лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, противостояние между Ираном и Израилем, а также американские атаки на ядерные объекты Ирана.

Путин и Макрон подчеркнули особую роль России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе на Ближнем Востоке. Они также отметили важность сохранения глобального режима нераспространения ядерного оружия. В этом контексте было подчеркнуто уважение законного права Ирана на развитие мирного атома и продолжение выполнения обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ.

Лидеры стран также высказались за урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы и других противоречий на Ближнем Востоке исключительно политико-дипломатическими средствами. Они договорились продолжить контакты для возможной координации позиций.

В контексте событий, связанных с Украиной, Владимир Путин подчеркнул, что конфликт является прямым результатом политики западных стран, которые на протяжении длительного времени пренебрегали интересами безопасности России. Они создавали на Украине плацдарм против России, способствовали нарушению прав русскоязычного населения и теперь затягивают боевые действия, поставляя киевскому режиму современное вооружение.

Говоря о возможности мирного урегулирования, президент России подтвердил свою позицию относительно необходимых условий для достижения соглашения. Они должны быть комплексными и долгосрочными, устранять первопричины кризиса и учитывать новые территориальные реалии.