Умер экс-главный редактор Marvel Comics Джеймс Шутер

Фото: facebook/jim.shooter

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Предварительно, причиной смерти стал рак пищевода.

На 74-м году жизни умер бывший главный редактор Marvel Comics, писатель Джеймс Шутер. О его смерти сообщила компания Marvel Entertainment в социальной сети X (прежнее название Twitter).

«Мы глубоко опечалены известием о кончине Джима Шутера, бывшего главного редактора. Джим изменил индустрию комиксов, и в ближайшие дни мы подумаем о его неоспоримом наследии», — говорится в заявлении.

Как пишет Forbes, причиной смерти стал рак пищевода, с которым Шутер боролся продолжительное время.

Шутер возглавил редакцию Marvel Comics в конце 1970-х годов. Под его руководством издательство выпустило успешные серии, включая X-Men («Люди Икс»), что позволило привлечь молодых авторов и начать эксперименты с новыми форматами, включая оригинальные графические романы и ежегодные мини-серии. Эти нововведения способствовали резкому росту продаж.

Джеймс Шутер родился 27 сентября 1951 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Уже в 13 лет он отправил в DC Comics истории о Легионе супергероев, которые были куплены редактором Мортом Вайзингером. Позже Шутер начал писать сюжеты о Супермене и Супергерл. В 14 лет он официально начал сотрудничество с DC.

В Marvel Шутер пришел 2 января 1976 года — сначала как помощник редактора и сценарист. Позднее он занял пост главного редактора компании.

С 2003 года работал в Illustrated Media в качестве креативного директора и главного редактора, а в последние годы — как редактор-консультант и внештатный автор.

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