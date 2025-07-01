«У них много долгов»: Виктория Боня раскрыла тайны семьи юной невесты Лепса

Фото: www.globallookpress.com/Belkin_Aleksey

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Неужели Аврора Киба пытается спасти свое положение отношениями с артистом?

Телеведущая Виктория Боня поделилась неожиданными подробностями из биографии 19-летней невесты Григория Лепса — Авроры Кибы. По ее словам, громкие заявления девушки о том, что она не интересуется деньгами известного музыканта, на деле далеки от реальности, пишет 7Дней.ru.

Как утверждает Боня, отец Авроры много лет назад погиб, вероятно, покончил с собой, так как не смог справиться с банкротством. После его смерти семья осталась с внушительными долгами, которые матери девушки пришлось погашать самостоятельно.

Как выяснили журналисты, финансовое положение семьи Кибы до сих пор не слишком устойчивое. За последние два года мать Авроры проиграла несколько судебных разбирательств на общую сумму более 24 миллионов рублей — в основном это споры по невыполненным обязательствам и договорам оказания услуг. Хотя бизнес женщины в 2023 году принес около восьми миллионов рублей чистой прибыли, этих денег явно недостаточно для беззаботной жизни, постоянных поездок за границу и обучения дочери в Лондоне.

Боня предположила, что расходы Авроры в значительной степени покрывает сам Лепс, с которым семья дружила еще до трагедии с отцом девушки.

По мнению телеведущей, причины столь стремительного романа становятся очевиднее, если взглянуть на финансовую подоплеку отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о комментариях Авроры Кибы по поводу их расставания с Лепсом.